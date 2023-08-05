Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:37

Güncelleme: 05.08.2023 - 15:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoy kaza yaptı. Yurttaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede kaza yaptığını ve sağlık durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza mı yaptı? Kılıçdaroğlu'nun konvoyu nerede, nasıl kaza yaptı? Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYU KAZA MI YAPTI?

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 yaralının olduğu aktarıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.