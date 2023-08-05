CHP'nin üst düzey yöneticisi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu tabanı olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak'

Yayınlanma: 05.08.2023 - 08:54

Güncelleme: 05.08.2023 - 08:54

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Partideki 'değişim' çağrısını yapan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı bu süreçte CHP Genel Başkanlığı için anılmaya devam ederken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

CANLI YAYINDA KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Son olarak tv100 ekranlarında yayımlanan Özgür İfade'de gazeteci Cansu Canan Özgen dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

CHP’nin üst düzey yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Özgen, o ismin söylediklerini izleyiciyle paylaştı.

"TABANI OLAĞANÜSTÜ HEYECANLANDIRACAK..."

Özgen'in aktardığına göre CHP'li üst düzey isim şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.

Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."