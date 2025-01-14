Cezaevinde olan Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:22

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasadışı bahis soruşturması kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kerimcan Durmaz'ın avukatları ise bugün tutukluluk haline itiraz etmişlerdi. Mahkeme ise itirazları reddetmişti.

Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina ise cezaevindeki arkadaşını ziyaret etmeye gitti fakat sadece Durmaz'ın ailesi içeri girebildi.

'CEZAEVİNDE ÇOK ÜŞÜDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Liçina, yaptığı açıklamada Kerimcan Durmaz'ın cezaevinde çok üşüdüğünü söyledi.

Öte yandan Kerimcan Durmaz'dan gelen ilk mesajı ablası Neşe Fişek sosyal medya hesabından paylaştı.

Fişek, "Ben Kerimcan Durmaz'ın ablası olarak bu zorlu süreçte kardeşimin sizlere iletmemi istediği mesajı paylaşmak istiyorum" diyerek Kerimcan Durmaz'ın mesajını iletti.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANCIM TAM'

İşte Kerimcan Durmaz'dan tutuklandıktan sonra ilk mesaj:

"Sevenlerime, Bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam."

'BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

"Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor.

Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum. Sevgilerimle, Kerimcan Durmaz."