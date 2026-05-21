Son dakika... Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti: 'Mutlak butlan' açıklaması tepki çeken Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle öne çekildi.

Parti yönetimi, gelişen siyasi gündem doğrultusunda toplantıyı bugün 'acil' koduyla gerçekleştirme kararı aldı.

ÖZTÜRKMEN İÇİN İHRAÇ TALEBİ

CHP MYK toplantısı sonrası CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre kritik açıklamalarda bulundu. Emre, 'mutlak butlan' açıklaması tepki çeken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebinde bulunulduğunu duyurdu.

Zeynel Emre, mutlak butlan konusunda da partilerine sahip çıkacaklarını ifade etti. Emre’ye Kemal Kılıçdaroğlu’nun arınma mesajı ve Cuma günü butlan kararı çıkma kararı durumunda CHP ne yapacak sorusu soruldu.

Emre, “1 yıldır aynı şeyi söylüyorlar, bakıyorsun karar çıkmıyor. Halkı yanıltıcı bilgi yayıyorlar. Kendilerinden eminler, 'hukuk bana dokunmaz' diyorlar. Bunun bizim tarafımızdan bir gerçekliği yok. İBB davası da mutlak butlan işinde de savcı olan kişi şimdi Adalet Bakanı oldu. Bu talimatlı bir yargı, karar da öyle çıkacaktır” dedi.

"MUTLAK BUTLAN KONUSUNDA HAZIRLIĞIMIZ TAMAMDIR"

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video ile 'mutlak butlan' ihtimalinin sorulduğu Zeynel Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, insanların kaygılı olması, kumpaslarla karşılaşırım endişesi taşıması normal. Tabii tüm bunları normalleştirmemek lazım. Yani bu endişeleri taşımak normal ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü devlet geleneği olan, uzun süreli bir çabanın sonrasında cumhuriyetin ilan edildiği, bedeller ödendiği, meclisin açıldığı, milli egemenliğe dayalı bir cumhuriyettir. Bunu hiçbir güç ortadan kaldıramaz. Evet, zaman zaman zarar verenler olacaktır.

Zaman zaman anayasadan kaynaklı, anayasanın boşluklarından faydalanarak göreve gelip anayasayı dinlemeyen, uygulamayanlar olacaktır ama bu durum elbet son bulacak. Yani dolayısıyla ben bu endişeleri görüyorum, duyuyoruz. Kendi aramızda konuştuğumuz ya da diğer partilerdeki arkadaşlarla istişare ettiğimizde de insanların endişesini görüyoruz ama bizim ülkeye borcumuz var, hep birlikte farklı düşünsek de.

Bu ülkeyi şahsım devleti haline getiremeyiz. Buna müsaade etmeyiz. Bu açıklamalar, diyorum ya hani dayanışma duygusu zaman zaman konuşuyoruz da şüphesiz önemli. Çünkü salt Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi değil. Yani düşünebiliyor musunuz, bugün Yüksek Seçim Kurulu oy birliğiyle, ki orada bulunan AKP'li temsilcinin de 'kardeşim olur mu böyle bir şey' dediği bir durumda, siz kalkıyorsunuz işte yüz yıllık bir birikim, Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi olduğu açık, anayasa açık, hemen bir tane mahkeme aracılığıyla tüm bunu ters yüz edecek bir şeyden bahsedebiliyorsunuz.

Bunun, evet söylentiler çok. Ama ben bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum, ki inanmak istemiyorum. Ha, Genel Başkanımız da çok güzel ifade etti; butlan gelmez, gelirse de göreceği var."

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU PAYLAŞAN MİLLETVEKİLLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısı yaptığı videoyu paylaşan milletvekillerine dair de konuşan CHP'li Emre, şunları kaydetti:

"Burada şimdi kimi kastediyor diye soruyorlar. Sayın İmamoğlu tutuklandığında kendisi İmamoğlu ailesini ziyaret etti. Dayanışma sandığına oy verdi. Sosyal medyada CHP'ye atılan iftiralarla, CHP'de masum olan insanlara karşı tasarrufta bulunamaz. Bizim bine yakın arkadaşımız gözaltına alındı."

'YARGININ BUTLAN KARARINA SAYGI' ÇAĞRISI YAPMIŞTI!

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, şunları kaydetmişti:

"Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" ifadesini kullanmıştı.