Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert sözler: 'Siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok'

Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:49

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik Gelecek” toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"İKTİDAR KADINLARIN HAKKINI NEDEN TESLİM ETMEDİİ?"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Kadınları ciddi oranda örgütlememiz gerekiyor.

-21. yüzyılda 3 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor.

-İktidar 21 yıldır neden kadınların hakkını teslim etmedi?

"KKM'YE 717 MİLYAR LİRA ÖDENDİ"

-Adalet ve ahlak anlayışı olmayan iktidar sorunları çözebilir mi?

-İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan iktidar sorunları çözemez.

-Bugüne kadar KKM'ye 717 milyar lira ödendi.

-KKM'de bir kuruş vergi verilmiyor.

-Böyle bir sömrü mekanizması dünyanın hangi yerinde var?

-Hiçbir sınırımız güvenli değil.

-Yolsuzluğu ve rüşvet almayı kendilerinde hak görüyorlar.

-Seçime montaj videolarla giden iktidarın meşruiyeti yoktur.

-Seçim tek başına bir iktidara meşruiyet kazandırmaz.

Ayrıntılar geliyor...