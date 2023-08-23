Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert sözler: 'Siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok'
Son dakika haberi... “Eşitlik Gelecek” toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar 21 yıldır neden kadınların hakkını teslim etmedi?" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Adalet ve ahlak anlayışı olmayan iktidar sorunları çözebilir mi? İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik Gelecek” toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
"İKTİDAR KADINLARIN HAKKINI NEDEN TESLİM ETMEDİİ?"
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
-Kadınları ciddi oranda örgütlememiz gerekiyor.
-21. yüzyılda 3 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor.
-İktidar 21 yıldır neden kadınların hakkını teslim etmedi?
"KKM'YE 717 MİLYAR LİRA ÖDENDİ"
-Adalet ve ahlak anlayışı olmayan iktidar sorunları çözebilir mi?
-İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan iktidar sorunları çözemez.
-Bugüne kadar KKM'ye 717 milyar lira ödendi.
-KKM'de bir kuruş vergi verilmiyor.
-Böyle bir sömrü mekanizması dünyanın hangi yerinde var?
-Hiçbir sınırımız güvenli değil.
-Yolsuzluğu ve rüşvet almayı kendilerinde hak görüyorlar.
-Seçime montaj videolarla giden iktidarın meşruiyeti yoktur.
-Seçim tek başına bir iktidara meşruiyet kazandırmaz.
Ayrıntılar geliyor...
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