Son Dakika... Kilise saldırısında yeni gelişme: 25 kişi tutuklandı!

Son dakika gelişmesi... Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen ve Tuncer Cihan'ın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristler Amirjon Kholikov ile Davit Tanduev’in de aralarında olduğu 25 şüpheli, ‘örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Haklarında tutuklama talep edilen diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 02.02.2024 - 01:13
Son Dakika... Kilise saldırısında yeni gelişme: 25 kişi tutuklandı!
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Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen ve Tuncer Cihan'ın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristler Amirjon Kholikov ile Davit Tanduev’in de aralarında olduğu 25 şüpheli, ‘örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Haklarında tutuklama talep edilen diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak Pazar günü, sabah ayini sırasında, IŞİD'li oldukları öne sürülen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T.'nin silahlı saldırısı sonucunda Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan 60 şüpheliden 26'sı, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle emniyet işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.


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