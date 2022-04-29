Son Dakika: Kırşehir'de yangın: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

29 Nisan 2022 Cuma, 10:18

Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

AYRINTILAR GELİYOR...