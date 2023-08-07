TMO nedir, nerede? Toprak Mahsülleri Ofisi'nde neden patlama oldu? TMO patlamasında ölü ve yaralı var mı?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:36

Güncelleme: 07.08.2023 - 17:36

Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında saat 14.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama Gölcük’ten de hissedildi. Peki, TMO nedir, nerede? Toprak Mahsulleri Ofisi'nde neden patlama oldu? TMO patlamasında ölü ve yaralı var mı? İşte ayrıntılar...

TMO NEDİR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 1938 yılında kurulan, sermayesinin tamamı devlete ait, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü’dür.

Hukukî dayanağı, 11/12/1984 tarihli ve 18602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TMO Ana Statüsüdür. Teşekkül, yukarıda sözü edilen KHK ve TMO Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir. Denetimi Sayıştay tarafından yapılan ve merkezi Ankara'da olan TMO, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur. İlgili olduğu Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ile değiştirilebilir.

TMO NE İŞ YAPAR?

TMO, faaliyetleri sonucunda birtakım makroekonomik işlevleri yerine getirir. Bu temel işlevler fiyatlandırma, stoklama ve ödeme olarak sıralanabilir. Söz konusu işlevler ise alım, satış, dış alım, dış satım, sevk, tesellüm faaliyetleriyle yerine getirilir. Bunlardan sevk ve tesellüm faaliyetleri yıllık stok durumuna göre değişen yoğunlukta kurum içi faaliyetlerdir.

TMO yönetim ve denetim yönünden 233 sayılı KHK ile ek ve değişikliklerine, 3346 sayılı kanun ile 72 sayılı KHK’ye tabidir. Kurumda hizmetler memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki çalışanlarca yürütülmektedir.

TMO, ağırlıklı görevi hububat alım – satımı olan bir kuruluştur. Diğer bir deyimle ticari faaliyet gösterir. Hububat alım – satımı faaliyetinin büyüklüğü, büyük ölçüde bu ürünlerin üretimine bağlı olarak değişmektedir. Üretim durumu yanında TMO’nun ödeme şekli ve bu sektörde faaliyette bulunan firmaların ekonomik beklentileri de faaliyet hacmini etkilemektedir.

TMO HANGİ ALANLARDA HİZMET VERİR?

İştigal alanına giren ürünlerin alım ve satımı

Depolama ve muhafaza

İthalat ve ihracat

Haşhaş ıslah ve tohumculuk çalışmaları

Yasal uyuşturucu madde üretim ve pazarlama

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü faaliyetleri

Umumi Mağazacılık

Piyasa araştırması

Enformasyon hizmetleri

Eğitim

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri

Lisanslı Depoculuk

TMO SAHİBİ KİMDİR?

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıdır. Yöneticiliğini 27 Ağustos 2018 yılından bu yana Ahmet Güldal yapmaktadır.

TMO'DA NEDEN PATLAMA OLDU?

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

TMO'DAN AÇIKLAMA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Derince Silosu’nda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğini ve detaylı teknik inceleme sonucunda patlamanın sebebinin netleşeceğini açıkladı.

TMO’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ağustos 2023 tarihinde TMO Derince Silosu’nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir" ifadelerine yer verildi.