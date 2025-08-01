Son Dakika... 'Süreç' komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu

Terör örgütü PKK'li bir grubun silah bırakmasıyla devam eden sürece ilişkin Meclis'te kurulan komisyonun ilk toplantısını 5 Ağustos'ta yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini 5 Ağustos Salı günü saat 11.00’de toplantıya davet etti.

USUL VE ESASLAR BELİRLENECEK

Toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek.

TBMM'de kurulacak komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti.

TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un Komisyonu açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek."