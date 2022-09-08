Son Dakika: Konser vereceği sahne çökmüştü; Tarkan'dan yeni açıklama
İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı kapsamında megastar Tarkan'ın sahne vereceği platformda dün gece saatlerinde çökme meydana geldi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Tarkan, yeni konser alanını duyurarak, "Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül (yarın) tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çöktü.
Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
"KONSERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ"
Yaşanaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." dedi.
"KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ"
Megastar Tarkan ise, "İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" açıklamasını yaptı.
Sabah saatlerinden itibaren çöken çelik platformun sökümüne başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.
GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA HAZIRLIK
Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"NAZARIMIZ ÇIKTI!"
Tarkan da basına yansıyan haberlerin ardından Twitter sayfasından paylaşımda bulunarak, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
SOYER'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın tweetini alıntılayarak, "Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihe geçecek kutlama için hazırız" ifadelerini kullandı.
Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 8, 2022
Tarihe geçecek kutlama için hazırız. ?? https://t.co/tdimywbTPB
Soyer, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak, "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye’yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum" dedi.
Zafer coşkumuz engel tanımaz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 8, 2022
Megastar @tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak.
Tüm Türkiye’yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/QKm89HB6Gv
Video Haberler
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- İYİ Parti'de istifa