Son Dakika: Konser vereceği sahne çökmüştü; Tarkan'dan yeni açıklama

08 Eylül 2022 Perşembe, 15:22

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül (yarın) tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çöktü.

Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

"KONSERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ"

Yaşanaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." dedi.

"KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ"

Megastar Tarkan ise, "İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" açıklamasını yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren çöken çelik platformun sökümüne başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.

GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA HAZIRLIK

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"NAZARIMIZ ÇIKTI!"

Tarkan da basına yansıyan haberlerin ardından Twitter sayfasından paylaşımda bulunarak, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

SOYER'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın tweetini alıntılayarak, "Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihe geçecek kutlama için hazırız" ifadelerini kullandı.

Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Tarihe geçecek kutlama için hazırız. ?? https://t.co/tdimywbTPB — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 8, 2022

Soyer, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak, "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye’yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum" dedi.