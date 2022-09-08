İzmir'de Tarkan konseri için kurulurken çöken sahne kaldırılıyor

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:03

Tarkan'ın vereceği konser için prodüksiyon ekibi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan ve dün gece işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken sahne için bölgeye vinç ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları getirildi.

Sahnenin kurulmasında çalışan teknik ekip, merdivenli itfaiye aracı ile platformun üstüne çıkarak inceleme yaptı.

Daha sonra durum değerlendirmesi yapan ekip, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığıyla sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verdi.

Platformu sabitleyen ekip, sabah saatlerinden itibaren sahnenin sökümüne başladı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesince Tarkan'ın sahne alacağı alanın yeniden belirlenmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.