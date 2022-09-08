Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu? Tarkan'ın İzmir konseri gerçekleşecek mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Planlanan etkinlikler kapsamında Megastar Tarkan'ın da on binlerce kişinin katılım sağlayabileceği Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordonboyunda konser vereceği açıklandı.
Günler öncesinden açıklanan bu haber sanatçının hayranlarını heyecanlandırırken, konserin düzenleneceği alanda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahne üzerindeki dev platform, büyük bir gürültünün ardından çöktü.
Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu?
Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.” ifadesini kullandı.
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