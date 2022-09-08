Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu? Tarkan'ın İzmir konseri gerçekleşecek mi?

Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu?

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.” ifadesini kullandı.