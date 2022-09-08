Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu? Tarkan'ın İzmir konseri gerçekleşecek mi?

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 12:11
<p><strong>İzmir</strong>’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sanatçı <strong>Tarkan’</strong>ın vereceği konser öncesi hazırlanan dev platformun çökmesinin ardından, ekiplerce gece boyunca incelemeler gerçekleştirildi. Peki, Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu? Tarkan'ın İzmir konseri gerçekleşecek mi?</p>

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi hazırlanan dev platformun çökmesinin ardından, ekiplerce gece boyunca incelemeler gerçekleştirildi. Peki, Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu? Tarkan'ın İzmir konseri gerçekleşecek mi?

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Planlanan etkinlikler kapsamında Megastar Tarkan'ın da on binlerce kişinin katılım sağlayabileceği Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordonboyunda konser vereceği açıklandı.</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Planlanan etkinlikler kapsamında Megastar Tarkan'ın da on binlerce kişinin katılım sağlayabileceği Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordonboyunda konser vereceği açıklandı.

<p>Günler öncesinden açıklanan bu haber sanatçının hayranlarını heyecanlandırırken, konserin düzenleneceği alanda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahne üzerindeki dev platform, büyük bir gürültünün ardından çöktü. </p>

Günler öncesinden açıklanan bu haber sanatçının hayranlarını heyecanlandırırken, konserin düzenleneceği alanda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahne üzerindeki dev platform, büyük bir gürültünün ardından çöktü. 

<p>İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı.</p>

İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı.

<p>Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.</p>

Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

<h3>Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu?</h3> <p>Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, <em>"Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.”</em> ifadesini kullandı. </p>

Tarkan'ın İzmir konseri iptal mi oldu?

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.” ifadesini kullandı. 

<h3>Tarkan'ın İzmir konseri gerçekleşecek mi?</h3> <p>Kaza haberini aldıktan sonra Megastar Tarkan'da sosyal medyadan açıklama yaptı. Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'e giderken kaza haberini öğrendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:</p>

Tarkan'ın İzmir konseri gerçekleşecek mi?

Kaza haberini aldıktan sonra Megastar Tarkan'da sosyal medyadan açıklama yaptı. Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'e giderken kaza haberini öğrendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

<p>Tarkan'ın İzmir konserinin akıbetinin, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıklanması bekleniyor.</p>

Tarkan'ın İzmir konserinin akıbetinin, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıklanması bekleniyor.

Tarkan İzmir konser

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