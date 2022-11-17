Son Dakika... Kontrolden çıkan metrobüs duvara çarptı!
Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarpıp kaldırıma çıktı.
İstanbul'da Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan metrobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.
Metrobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durdu.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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