Milli futbolcu Cengiz Ünder: 'Kazandık, mutluyuz'
Milli futbolcu Cengiz Ünder, Diyarbakır'da alınan İskoçya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ünder, "Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kazandık, mutluyuz" dedi.
Cengiz Ünder, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
Ünder yaptığı açıklamada, "Ben ilk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi, harikalardı. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kazandık, mutluyuz. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu" dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Her şey çok güzeldi. O vuruşu yapmayı zaten seviyorum, uzak köşeye vuruşları. Çok çalışıyorum. Milli takımda olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum. Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu. Bir dahaki maç umarım yine gol atarım veya attırırım" ifadelerini kullandı.
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