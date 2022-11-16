Milli futbolcu Deniz Türüç: 'Kazanmak önemliydi'

Milli futbolcu Deniz Türüç, Diyarbakır'da alınan İskoçya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Türüç, "Diyarbakır'daki ilk maçımız güzel taraftarlarımızla beraber çok güzel oldu. Golden sonra yedek oyuncular, ilk 11 beraber sevinmek güzeldi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 22:44
Milli futbolcu Deniz Türüç: 'Kazanmak önemliydi'
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Deniz Türüç, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Türüç yaptığı açıklamada, "Milli takımda oynamak her zaman gurur verici. İlk maçımız Diyarbakır'da, güzel taraftarlarımızla beraber çok güzel oldu. Golden sonra yedek oyuncular, ilk 11 beraber sevinmek güzeldi. Gurur vericiydi. Milli takımda herkes her zaman oynamak istiyor. Dorukhan Toköz kardeşim sakat olmasına rağmen kampa geldi, ziyaret etti. Çok güzeldi" dedi.

Milli futbolcu son olarak, "Burası milli takım. Genç olmama rağmen Cenk Tosun ile beraber en tecrübeli olan biziz. Özel maç da olsa kazanmak önemliydi. Kazanma duygusunu alışkanlık haline getirmek de önemli" açıklamasını yaptı.


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