Son Dakika: KPSS'de yeni tarih belli oldu

KPSS'de yeni tarih belli oldu. ÖSYM, ilk sınavın 18 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:36
Son Dakika: KPSS'de yeni tarih belli oldu
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Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen KPSS'nin sorularının sızdırıldığı yönündeki iddiaların ardından soruşturmalar başlatılmış, ÖSYM Başkanı görevden alınmış ve yeni atanan ÖSYM Başkanı KPSS'nin iptal edildiğini duyurmuştu.

ÖSYM'den yapılan yeni açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

 


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