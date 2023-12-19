Son Dakika: Kurutma makinesinden yangın çıktı: İçeride mahsur kaldılar!

Son dakika haberi... 15 katlı binanın 4. katında ilk belirlemelere göre kurutma makinesinden çıkan yangında dumandan etkilenenler içeride mahsur kaldı. Binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:47
Son Dakika: Kurutma makinesinden yangın çıktı: İçeride mahsur kaldılar!
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Sultangazi’de 15 katlı binanın 4. katında ilk belirlemelere göre kurutma makinesinden çıkan yangında dumandan etkilenenler içeride mahsur kaldı.

Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...


İstanbul Sultangazi Yangın itfaiye

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