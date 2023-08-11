Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan 'Bingöl depremi' açıklaması: 'Orta büyüklükte depremlere gebe'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:53

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.

"ÖNCÜ DEPREM DEĞİL"

Depremin öncü olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “04.55 Bingöl-Karlıova, Kazancı M4.1 depremi 6.5 km derinde oldu. Karlıova, Doğu ile Kuzey Anadolu Kırıklarını kesim yeridir. Orta büyüklükte depremlere gebedir. M4,1 öncü deprem değildir” dedi.

04.55 Bingöl-Karlıova, Kazancı M4.1 depremi 6.5 km derinde oldu. Karlıova, Doğu ile Kuzey Anadolu Kırıklarını kesim yeridir. Orta büyüklükte depremlere gebedir. M4,1 öncü deprem değildir. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) August 11, 2023

“ASİ IRMAĞI İLE AMİK OVASINI YAPILAŞMAYA KAPATIN”

Paylaşımının devamında da Asi Irmağı ile Amik ovasında yapılaşmayı bitirme çağrısında bulunan Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:

“Pazarcık- Reyhanlı arasındaki Ölü Deniz Kırığı güncelde dingindir. İvedi bir deprem uyarı belirtisi yok. Hatay, olağan yüksek kültürlü yaşamını güvenli kentsel dönüşümle sürdürecektir. Kesinkes Asi Irmağı ile Amik ovasını yapılaşmaya kapatın, sorun bitsin.

Onbiril deprem bölgesinin, uzun yıllar M7 dolayında büyük bir deprem yaşamasını beklemiyorum. Kuşkusuz bölgedekiler artçı depremlerden ürkeceklerdir. Sağlam yerde, sağlam konutta oturun. Olağan yaşamınıza dönün.”