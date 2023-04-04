Son dakika... KYK yurtları öğrencilere açılacak mı? Bakan Kasapoğlu'dan yeni açıklama
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak" dedi. Kasapoğlu, "Eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için hizmete sunulan KYK yurtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kasapoğlu, YÖK'ün yüz yüze eğitim kararının ardından, yurtların hem depremzedeler hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını, bu şekilde hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak" dedi.
"YURTLARIMIZI TEKRAR PLANLADIK"
Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:
"Tüm Türkiye'nin yurt sürecini koordine ettiğimiz merkezimiz burası. Yurtlarımız bir model olarak dünyanın en özgün, en güçlü, en yaygın yurt altyapısı olarak yoluna devam ediyor. Pandemide katkısını biliyorsunuz. Önceki afetlerdeki yurtlarımızın katkısını ve yine özellikle deprem anından itibaren de deprem bölgesi başta olmak üzere ve deprem bölgesi dışında iller olmak üzere, mağduriyetleri engellemek için milletimizin emrine amade ettik.
Üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımız hizmet verdi. Güçlü bir altyapımız var ki, hem depremzedelere hizmet edecek kadar geniş hem de ihtiyacı olan eğitim süreci devam eden öğrencileri kapsayacak kadar geniş. Bundan sonra da YÖK'ün aldığı karar ve dün itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim, yeni bir süreç başladı. Biz de bu çerçevede eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı."
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