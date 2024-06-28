Son Dakika... LGS sonuçları açıklandı!

Son dakika gelişmesi... Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:51
Son Dakika... LGS sonuçları açıklandı!
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, "https://meb.gov.tr" adresinden açıklandı

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemi https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

KAYIT TAKVİMİ

Özel okulların kayır takvimlerini açıklamalarının ardından devlet liselerinde tercih takvimi bugün açıklanıyor. LGS Kılavuzu’na göre özel okullara kayıt yaptıranlar devlet liselerine kayıt yaptıramayacaklar. Özel okullar, bugün ve yarın taban puanlarını ilan edecek.

Takvim ise şu şekilde işleyecek:

1-Ön Kayıt: 29 Haziran-2 Temmuz

2-Kesin Kayıt: 3 Temmuz

3- Yedek Liste Kesin Kayıt: 4 Temmuz

4-Ön Kayıt: 5-7 Temmuz

5-Kesin Kayıt: 8 Temmuz 2024

Serbest Kayıt: 9- 12 Temmuz 2024


LGS tercih haberleri MEB haberleri tercih haberleri

İlgili Haberler

Türkiye’nin LGS ‘maarifi’ - Abdullah YÜKSEL

Türkiye’nin LGS ‘maarifi’ - Abdullah YÜKSEL
LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler