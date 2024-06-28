Son Dakika... LGS sonuçları açıklandı!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:51

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:55

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, "https://meb.gov.tr" adresinden açıklandı

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemi https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

KAYIT TAKVİMİ

Özel okulların kayır takvimlerini açıklamalarının ardından devlet liselerinde tercih takvimi bugün açıklanıyor. LGS Kılavuzu’na göre özel okullara kayıt yaptıranlar devlet liselerine kayıt yaptıramayacaklar. Özel okullar, bugün ve yarın taban puanlarını ilan edecek.

Takvim ise şu şekilde işleyecek:

1-Ön Kayıt: 29 Haziran-2 Temmuz

2-Kesin Kayıt: 3 Temmuz

3- Yedek Liste Kesin Kayıt: 4 Temmuz

4-Ön Kayıt: 5-7 Temmuz

5-Kesin Kayıt: 8 Temmuz 2024

Serbest Kayıt: 9- 12 Temmuz 2024