Son dakika... Lisede sınıf tekrarı geri geldi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:10

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:23

Liselerde sınıf tekrarı geri geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

6'DAN FAZLA DERSTE BAŞARISIZ OLAN SINIF TEKRARI YAPACAK

Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.