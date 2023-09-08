Son dakika... Lisede sınıf tekrarı geri geldi

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:10
Son dakika... Lisede sınıf tekrarı geri geldi
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Liselerde sınıf tekrarı geri geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. 

6'DAN FAZLA DERSTE BAŞARISIZ OLAN SINIF TEKRARI YAPACAK

Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. 


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Lise sınıf tekrarı

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