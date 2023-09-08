Son dakika... Lisede sınıf tekrarı geri geldi
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.
Liselerde sınıf tekrarı geri geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.
6'DAN FAZLA DERSTE BAŞARISIZ OLAN SINIF TEKRARI YAPACAK
Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.
Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.
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