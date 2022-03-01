Son dakika: LPG'ye bir zam daha geldi

01 Mart 2022 Salı, 19:42

LPG oto gaza 61 kuruş zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

EPGİS'in paylaşımı şu şekilde:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 1, 2022

33 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

EPGİS, LPG otogazın litre fiyatına 33 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam, bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.