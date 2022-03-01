Son dakika: LPG'ye bir zam daha geldi
Son dakika gelişmesi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, LPG'ye 61 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
LPG oto gaza 61 kuruş zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
EPGİS'in paylaşımı şu şekilde:
- Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
- 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
- LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT
- Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 1, 2022
02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
33 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ
EPGİS, LPG otogazın litre fiyatına 33 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam, bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.
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