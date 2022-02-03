Son dakika | Bir zam da LPG'ye geliyor
Son dakika haberi | Uluslararası piyasalarda LPG’nin fiyatının 61 dolara yükselmesinin ardından sektör kaynakları bu gece otogaza (LPG) zam geleceğini duyurdu.
Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor. Benzine 39, motorine 32 kuruşluk zammın ardından bu gece de LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.
KRT TV'den Olcay Aydilek'in aktardığına göre, sektör uzmanları, uluslararası piyasalarda LPG’nin fiyatının 61 dolar yükseldiğini belirterek, bu gece de otogaza 40 kuruş zam geleceğini duyurdu.
POMPAYA YANSIYACAK
Otogaza gelen 40 kuruş zam pompaya yansıyacak.
LPG LİTRE FİYATI NE KADAR?
LPG'nin litre fiyatı 9 lira 40 kuruşa yükselerek 10 liraya dayandı.
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