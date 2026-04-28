Son Dakika... Madencilerin sendika temsilcileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek

Son Dakika... Madencilerin sendika temsilcileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek

28.04.2026 16:40:00
ANKA
Son Dakika... Madencilerin sendika temsilcileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek

Son dakika haberi... Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Başaran Aksu, iki işçi ve avukattan oluşan madenci heyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek.

Hakları için başlattıkları eylemlerini açlık greviyle sürdüren Doruk Madencilik işçileri, direnişlerine devam ediyor.

İşçilerin bugün 17'nci eylem günü. İşçiler 9 gün önce hakları için açlık grevine başlamıştı. Direnişin adresinin bugün saat 18.00’de Çankaya’daki Yıldızlar SSS Holding önü olacağı açıklanmıştı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Başaran Aksu, iki işçi ve avukattan oluşan madenci heyeti bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin taleplerini şöyle sıralıyor: 

  1. Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,
  2. TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,
  3. Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
  4. İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,
  5. Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
  6. Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması.

NE OLMUŞTU?

İşçilerin haklarının bugün ödeneceği iddia edilmişti. İddia iktidara yakın Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'a konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye dayandırılmıştı. 

Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümelerine izin verilmedi: Madenciye yine gaz!
Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümelerine izin verilmedi: Madenciye yine gaz! Kurtuluş Parkı’nda açlık grevinin 8. günündeki Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümelerine yine izin verilmedi. Polis, barikatı aşmak isteyen madencilere biber gazı ile müdahale etti. Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın yöneticileri gözaltına alındı.
Ankara'da madencilerin direnişi sürüyor: 'Eylemimiz de müzakereler de devam ediyor'
Ankara'da madencilerin direnişi sürüyor: 'Eylemimiz de müzakereler de devam ediyor' Hakları için başlattıkları eylemlerini açlık greviyle sürdüren Doruk Madencilik işçileri, direnişlerine devam ediyor. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Direnişten hiçbir zaman geri adım atmayacağız ama müzakeremiz de olduğu zaman kim müzakerelere katkı sağlarsa ona teşekkür etmesini de bileceğiz" dedi.
Madencilerin eylemine karşı yandaşlar devrede: Gerçeği eğip büktüler, 'marjinal gruplar' dediler
Madencilerin eylemine karşı yandaşlar devrede: Gerçeği eğip büktüler, 'marjinal gruplar' dediler Doruk Madencilik işçilerinin alacakları için yaklaşık 15 gündür sürdürdükleri eyleme karşı iktidar medyanın bazı unsurları harekete geçti. İşçilerin alacaklarının eksik ödenmesi nedeniyle eylemlere devam ettirmesine gözlerini kapayan sözkonusu çevreler, eylemlerin arkasında "marjinal grupların" rolünün olduğu öne sürdü.