Son Dakika... Madencilerin sendika temsilcileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek

Hakları için başlattıkları eylemlerini açlık greviyle sürdüren Doruk Madencilik işçileri, direnişlerine devam ediyor.
İşçilerin bugün 17'nci eylem günü. İşçiler 9 gün önce hakları için açlık grevine başlamıştı. Direnişin adresinin bugün saat 18.00’de Çankaya’daki Yıldızlar SSS Holding önü olacağı açıklanmıştı.
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Başaran Aksu, iki işçi ve avukattan oluşan madenci heyeti bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek.
İŞÇİLERİN TALEPLERİ
Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin taleplerini şöyle sıralıyor:
- Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,
- TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,
- Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
- İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,
- Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
- Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması.
NE OLMUŞTU?
İşçilerin haklarının bugün ödeneceği iddia edilmişti. İddia iktidara yakın Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'a konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye dayandırılmıştı.