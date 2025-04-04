Son dakika... Mahir Polat’ın sevkinde ilk ayrıntı... Cezaevi hastanesinde heyet onayı bekleniyor
Son dakika haberi... Sağlık sorunlarına karşın Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ilk olarak cezaevi hastanesine sevk edildiği ve tam teşekküllü bir hastaneye sevki için toplanan heyetin raporunun beklendiği aktarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi.
Polat’ın cezaevinde sağlık sorunlarının artması sonrası avukatları tarafından tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi talebinde bulunulmuştu. Savcılık tarafından talebin onaylanmasına karşın cezaevinden sevk işlemi günlerce uygulanmamıştı.
Alınan ilk bilgilere göre; Polat, öncelikli olarak cezaevinin hastanesine sevk edildi. Polat’ın muayenesi için cezaevi hastanesinde bir heyet toplandı. Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için toplanan heyetin bu yönde rapor vermesi gerektiği öğrenildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykotta indirim yarışı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- CHP'nin boykot listesi güncellendi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Sleepy, çağrıyı paylaşan emekçiyi işten çıkardı!
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu