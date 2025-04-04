Son dakika... Mahir Polat’ın sevkinde ilk ayrıntı... Cezaevi hastanesinde heyet onayı bekleniyor

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:47

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi.

Polat’ın cezaevinde sağlık sorunlarının artması sonrası avukatları tarafından tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi talebinde bulunulmuştu. Savcılık tarafından talebin onaylanmasına karşın cezaevinden sevk işlemi günlerce uygulanmamıştı.

Alınan ilk bilgilere göre; Polat, öncelikli olarak cezaevinin hastanesine sevk edildi. Polat’ın muayenesi için cezaevi hastanesinde bir heyet toplandı. Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için toplanan heyetin bu yönde rapor vermesi gerektiği öğrenildi.