Son dakika... Mahir Polat’ın sevkinde ilk ayrıntı... Cezaevi hastanesinde heyet onayı bekleniyor

Son dakika haberi... Sağlık sorunlarına karşın Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ilk olarak cezaevi hastanesine sevk edildiği ve tam teşekküllü bir hastaneye sevki için toplanan heyetin raporunun beklendiği aktarıldı.

Son dakika... Mahir Polat’ın sevkinde ilk ayrıntı... Cezaevi hastanesinde heyet onayı bekleniyor
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi.

Polat’ın cezaevinde sağlık sorunlarının artması sonrası avukatları tarafından tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi talebinde bulunulmuştu. Savcılık tarafından talebin onaylanmasına karşın cezaevinden sevk işlemi günlerce uygulanmamıştı.

Alınan ilk bilgilere göre; Polat, öncelikli olarak cezaevinin hastanesine sevk edildi. Polat’ın muayenesi için cezaevi hastanesinde bir heyet toplandı. Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için toplanan heyetin bu yönde rapor vermesi gerektiği öğrenildi.

 


Etiketler: #Mahir Polat #Marmara Cezaevi #Hastane #sağlık sorunları

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