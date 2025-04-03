Mahir Polat'ın avukatından 'sağlık durumu' açıklaması: 'Hipertansiyon sorunu hayati risk yaratmaya devam ediyor'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 21:26

Güncelleme: 03.04.2025 - 21:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın durumu risk oluşturmaya devam ediyor.

Sağlık sorunlarına karşın tutuklanan ve bir haftada iki kez tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Polat’ın dün bir kez daha tansiyon nedeniyle dilaltı hapı aldığı öğrenildi. Polat’ın son durumuna ilişkin avukatı Erkam Erdem açıklamalarda bulundu.

Polat’ın tutuklandığı ilk günden başlayarak ve hastane süreçlerinde toplumun her kesiminden insanın kendisine verdiği destek dolayısıyla onur duyduğunu, bu durumun kendisine büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Av. Erdem, sağlık durumuna ilişkin olarak da Polat’ın hipertansiyon rahatsızlığının kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden olduğunu söyledi.

İKİ YENİ SAĞLIK SORUNU

Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getirdiğinin altını çizen Av. Erdem Polat’ın cezaevinde fenalaşması sonrası yapılan anjiyoda yavaş akım ve kılcal damarlarda plaklanma sorunlarının da ortaya çıktığını söyledi.

Hastaneye sevk yolunun en az bir saat sürdüğünü, sevk işleminin kapalı kasa araçta ve kelepçeli biçimde yapıldığını belirten Av. Erdem, bu nedenle Polat'ın artık dayanılmaz boyuta gelmedikçe hastaneye sevk talebinde bulunmayacağını söyledi.

ONAYLANAN TALEBİMİZİN UYGULANMASINI BEKLİYORUZ

Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi. Özetle; Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi. Umudumuz ve beklentimiz bu sürecin Mahir Beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olmadan tamamlanması, geçen hafta yaptığımız ve Savcılıkça kabul gören tam teşekküllü hastaneye sevk talebimizin bir an önce karşılanarak Mahir beyin tahliye edilmesi.”