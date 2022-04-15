Son Dakika: Mahkemeden Osman Kavala kararı

Gezi Parkı davasının tek tutuklusu iş insanı Osman Kavala dosyasını görüşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğun devamına karar verdi.

(DHA)
15 Nisan 2022 Cuma, 14:51
Son Dakika: Mahkemeden Osman Kavala kararı
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala hakkında bugün dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Kavala'nın hukuki durumunda bir değişiklik olmamasını dikkate alarak tutukluluğunun oy çokluğuyla devamına karar verdi.

Bir üye hakim, Osman Kavala'nın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesi yönünde görüş bildirerek karara şerh düştü.

Osman Kavala'nın sanıkları arasında bulunduğu Gezi davasının bir sonraki duruşması 22 Nisan'da yapılacak.

Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.


Osman Kavala

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