Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da gün içerisinde paniğe neden olan bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 (MW) olarak ölçüldü. Söz konusu sarsıntı, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.22'de meydana geldi.

AFAD yetkilileri, depremin derinliğini ise 9.13 kilometre olarak kamuoyu ile paylaştı.

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde açıklandı:

Malatya / Battalgazi - Tanışık: 1.55 km

Malatya / Battalgazi - Pelitli: 2.38 km

Malatya / Pütürge - Kavaklıdere: 3.92 km

Malatya / Battalgazi - Hisartepe: 5.06 km

Malatya / Battalgazi - Alhanuşağı: 5.16 km

ÇEVRE İLLERE UZAKLIĞI

Sarsıntının merkez üssünün çevre illere olan mesafesi de AFAD raporunda yer aldı.

Buna göre deprem; Malatya il merkezine 25.55 kilometre, Adıyaman'a 63.77 kilometre, Elazığ'a 70.57 kilometre, Tunceli'ye 123.66 kilometre ve Şanlıurfa'ya 126.42 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.