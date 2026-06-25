Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

25.06.2026 16:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 9.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerden de hissedildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Malatya'da gün içerisinde paniğe neden olan bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 (MW) olarak ölçüldü. Söz konusu sarsıntı, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.22'de meydana geldi.

AFAD yetkilileri, depremin derinliğini ise 9.13 kilometre olarak kamuoyu ile paylaştı.

Image

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde açıklandı:

Malatya / Battalgazi - Tanışık: 1.55 km 

Malatya / Battalgazi - Pelitli: 2.38 km 

Malatya / Pütürge - Kavaklıdere: 3.92 km 

Malatya / Battalgazi - Hisartepe: 5.06 km

Malatya / Battalgazi - Alhanuşağı: 5.16 km 

ÇEVRE İLLERE UZAKLIĞI

Sarsıntının merkez üssünün çevre illere olan mesafesi de AFAD raporunda yer aldı.

Buna göre deprem; Malatya il merkezine 25.55 kilometre, Adıyaman'a 63.77 kilometre, Elazığ'a 70.57 kilometre, Tunceli'ye 123.66 kilometre ve Şanlıurfa'ya 126.42 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.  

İlgili Konular: #Malatya #afad #AFAD son depremler

İlgili Haberler

Venezuela’yı peş peşe iki büyük deprem vurdu: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Venezuela’yı peş peşe iki büyük deprem vurdu: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor Venezuela’da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde en az 164 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık bin kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri, yıkımın en ağır yaşandığı La Guaira bölgesine sevk edildi.
Türkiye, Japonya ve şimdi Venezuela: İkiz deprem nedir?
Türkiye, Japonya ve şimdi Venezuela: İkiz deprem nedir? Güney Amerika ve Karayip levhalarının kesişim noktasında yer alan Venezuela, sismik tarihinin en hareketli ve endişe verici günlerinden birini yaşıyor. Sismoloji merkezlerinden alınan son dakika verilerine göre, ülkede önce 7.2, hemen ardından ise yıkıcı gücü daha da yüksek olan 7.5 büyüklüğünde iki ana deprem kaydedildi. Uzmanların sismoloji literatüründe "ikiz deprem" veya "ardışık deprem" olarak adlandırdığı bu yıkıcı doğa olayı sonrası ardışık depremlerin neden olduğu merak konusu oldu.
Venezuela depreminde kaç kişi öldü? 25 Haziran 2026 Venezuela depreminde kaç kişi yaralandı?
Venezuela depreminde kaç kişi öldü? 25 Haziran 2026 Venezuela depreminde kaç kişi yaralandı? Venezuela'nın Yaracuy eyaleti yakınlarında meydana gelen depremler ülkenin son yıllarda yaşadığı en büyük afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. İlk deprem 7.2 büyüklüğünde kaydedilirken, yalnızca 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Peki, Venezuela depreminde kaç kişi öldü? 25 Haziran 2026 Venezuela depreminde kaç kişi yaralandı?