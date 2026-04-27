Son Dakika... Malatya Battalgazi'de peş peşe deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Battalgazi'de 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Peş peşe meydana gelen depremler, saat 15.40 sularında gerçekleşti.
İşte depremin merkez üssü:
AFAD'IN PAYLAŞIMI
Depreme ilişkin AFAD'ın sosyal medya paylaşımları şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-04-27
Saat:15:41:58 TSİ
Enlem:38.27083 N
Boylam:38.69417 E
Derinlik:13.27 km
Detay:https://t.co/aCuBrkFlaq@afadbaskanlik
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2026
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-04-27
Saat:15:42:38 TSİ
Enlem:38.275 N
Boylam:38.69222 E
Derinlik:16.36 km
Detay:https://t.co/m6ymXBzsGF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi