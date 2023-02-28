Son Dakika... Malatya depreminde can kaybı artıyor!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın(29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın (29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Depremde can kaybı sayısı 2'ye yükseldi.
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