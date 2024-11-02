Son Dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (2 Kasım 2024)

Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:34

Güncelleme: 02.11.2024 - 13:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.21'te gerçekleşen depremin yerin 15 km altında olduğu kaydedildi.