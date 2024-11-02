Son Dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (2 Kasım 2024)
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.21'te gerçekleşen depremin yerin 15 km altında olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-11-02
Saat:13:21:38 TSİ
Enlem:38.18028 N
Boylam:38.17472 E
Derinlik:15.03 km
Detay:https://t.co/LT8CUkyzNr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem #Malatya #Son dakika #afad
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