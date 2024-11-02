Son Dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (2 Kasım 2024)

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (2 Kasım 2024)
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.21'te gerçekleşen depremin yerin 15 km altında olduğu kaydedildi.


Etiketler: #deprem #Malatya #Son dakika #afad

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