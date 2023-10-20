Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:43
Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 11.30 sıralarında gerçekleşen depremin 10.27 km derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.


Malatya deprem Son dakika

İlgili Haberler

Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Aydın'da okulların deprem analiz raporları TBMM gündeminde

Aydın'da okulların deprem analiz raporları TBMM gündeminde

En Çok Okunan Haberler