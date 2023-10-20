Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.30 sıralarında gerçekleşen depremin 10.27 km derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-10-20
Saat:11:30:10 TSİ
Enlem:38.316 N
Boylam:38.241 E
Derinlik:10.27 km
Detay:https://t.co/1RdDvF3KBP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ 3.4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 20, 2023
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/bvMYJriuZX
20.10.2023, 11:30:10 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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