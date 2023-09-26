Son dakika... Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 08.32'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 13.31 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-09-26
Saat:08:32:55 TSİ
Enlem:38.203 N
Boylam:38.657 E
Derinlik:13.31 km
Detay:https://t.co/oxWoJ4C2lI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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