Son dakika... Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 08:41
Son dakika... Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 08.32'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 13.31 km olarak kaydedildi.


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