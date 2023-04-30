Son Dakika... Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.01'de meydana gelen depremin derinliği ise 11.07 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-04-30
Saat:16:01:26 TSİ
Enlem:38.314 N
Boylam:37.835 E
Derinlik:11.07 km
Detay:https://t.co/4luG1oN7qk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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