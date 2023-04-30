Son Dakika... Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 16:09
Son Dakika... Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.01'de meydana gelen depremin derinliği ise 11.07 km olarak ölçüldü.


Malatya deprem Son dakika

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde göçük meydana geldi

Deprem bölgesinde göçük meydana geldi
Son Dakika: Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler