Deprem bölgesinde göçük meydana geldi

Yayınlanma: 30.04.2023 - 15:48

Güncelleme: 30.04.2023 - 15:48

Bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yağışı şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Dün de öğleden sonra şehrin birçok noktasında yağmur ve dolu nedeniyle su baskınları oluştu.

Bu sabah ise Seyhan Nehri kıyısında yürüyüş yolunun bir kısmının çöktüğü görüldü. Derin bir çukur oluşurken, göçüğün etrafı güvenlik şeridi ile çevrilerek kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Göçüğün etrafında yürüyüş yolunda çatlakların da olduğu görüldü.

Ekiplerin kısa sürede yolda onarım yapacakları öğrenildi.

