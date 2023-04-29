Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 19:42
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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