Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-29
Saat:19:36:52 TSİ
Enlem:38.044 N
Boylam:36.455 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pIt9jocJW6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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