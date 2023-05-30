Son dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:36

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.20'de, merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: