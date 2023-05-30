Son dakika... Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.20'de, merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2023-05-30
Saat:14:20:32 TSİ
Enlem:38.454 N
Boylam:37.545 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/JwodElwtE8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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