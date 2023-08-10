Son Dakika: Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Akdeniz'in Antalya açıklarında Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 12.44 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [99.07 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2023-08-10
Saat:16:16:03 TSİ
Enlem:35.804 N
Boylam:31.351 E
Derinlik:12.44 km
Detay:https://t.co/22ys19pO0B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ 4.6 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.3 km olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 10, 2023
AKDENIZ https://t.co/FduVZF6di3
10.08.2023, 16:16:03 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
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