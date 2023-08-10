Son Dakika: Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Akdeniz'in Antalya açıklarında Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:28
Son Dakika: Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 12.44 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.3 km olarak açıklandı.


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