21.04.2026 10:54:00
Son Dakika... Manavgat Belediyesi'ne yeni operasyon: 21 kişi gözaltına alındı!

Son dakika gelişmesi... Antalya Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen yeni operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI, TURİZMCİLER, İŞ İNSANLARI VE MÜTEAHHİTLER...

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında belediye çalışanları, turizmciler, iş insanları ve müteahhitlerin de olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği iddia edilmişti.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A.'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 kişi gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, 10 Mart'ta ise gözaltına alınan 40 kişiden 12'si tutuklanmıştı.

Şüphelilerden bazılarının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından tutuklu sayısı 11 olmuştu.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Manavgat Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan yardımcısı da aralarında 36 gözaltı!
Manavgat Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan yardımcısı da aralarında 36 gözaltı! Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik ‘suç örgütü kurma’, ‘örgüt faaliyeti kapsamında zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturmada daha önce eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.
Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, bayramın ilk gününde yurttaşlarla bir araya geldi
Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, bayramın ilk gününde yurttaşlarla bir araya geldi Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, bayramın birinci gününde çeşitli programlara katılarak yurttaşlarla bir araya geldi.
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanık, bugün görülmeye başlanan 3’üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Niyazi Nefi Kara, dosyaya giren ek iddianameye karşılık yaptığı ilave savunmasında, belediyenin temizlik işleriyle ilgili yapılan ihalede rüşvet alındığı iddialarını kabul etmedi.