Son Dakika: Manisa’da orman yangını

Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:14

Güncelleme: 24.07.2023 - 15:42

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği’ne bağlı 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ise havadan müdahale ediyor.

Ekiplere bölgedeki yurttaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.