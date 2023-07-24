Son Dakika: Manisa’da orman yangını
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği’ne bağlı 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ise havadan müdahale ediyor.
Ekiplere bölgedeki yurttaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.
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