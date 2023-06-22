Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede büyük yangın: 2 yaralı

Bursa'da boya kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:45
Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede büyük yangın: 2 yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi Dökümcüler Sitesi’ndeki bir işletmede bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

İçerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu 300 metrekarelik işletmede, zaman zaman patlamalar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 20 araçla müdahale ettiği yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Zarar meydana gelen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın anında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanan fabrika ise dronla havadan görüntülendi.


Bursa Yangın fabrika

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