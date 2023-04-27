Son dakika... Mansur Yavaş'tan Bekir Bozdağ'a 'FETÖ' yanıtı: Meclis'teki konuşmaları kulaklarımızda çınlıyor!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:48

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:14

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı yardımcısı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesirli yurttaşlarla buluştu.

BOZDAĞ'A YANIT VERDİ!!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek" açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

"Adalet Bakanı, hele FETÖ'den bahsedince; o Meclis'te yaptığı konuşma hâlâ kulaklarımızda çınlıyor. Ancak gülünür bu sözlere."

NE SÖYLEMİŞTİ?

Bakan Bozdağ, 2011 yılında TBMM Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fetullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi gözetimi açık. Her şey gözünün önünde olan yapılan hizmetlere baktığınızda. Siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası olmayan birine çete diye hitap ederseniz ona karşı büyük bir haksızlık yaparsınız.”

"BU MİLLET YALANCI PEHLİVANLA GERÇEK PEHLİVANI ANLAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, şunları kaydetti:

"Çok güzel günşerin arifesindeyiz. Birlikte başaracağız ve iktidar olacağız. Millet İttifakı iktidar olacak. Bir avuç insanı eve yolluyoruz. Biz kurtarıcı değiliz, ama kurtuluşun altına hepimiz imza atacağız. Birliğin beraberliğin dönemi başlayacak.

Ekonomiyi yere serdiler. Paramızı, canım Türk liramızı kul ettiler. Tıpış tıpış evlerine yollayacağız. ... Bu millet iyiyle kötüyü, hak yiyenle yemeyeni iyi ayırt eder. Buranın pehlivanı meşhurdur. Yalancı pehlivanla gerçek pehlivanı da anlar."

BABACAN'DAN ERDOĞAN'A: "GELMİŞ BİZİMLE ŞOFÖRÜ ARIYOR"

İktidarı, komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisinde anlattığı dayısına benzeten Ali Babacan, şunları söyledi:

"Cem Yılmaz'ın dayısı bir trafik kazası yapıyor. Camdan fırlayıp gidiyor, hafif de bir baygınlık geçiriyor. Daha sonra uyanıyor, üstünü başını çırpıyor; bir bakıyor uzakta bir kaza olmuş. Gidiyor arabanın yanına 'Ne oldu?' diyor. 'Kaza oldu. Birkaç da yaralı var' diyorlar. Polis de 'Yaralı var, ama şoförü bulamıyoruz' diyor. Cem Yılmaz'ın dayısı da 'Hadi gelin beraber arayalım' diyor. Başlıyorlar beraber şoför aramaya. Ben diyorum ki şimdi buradan sayın Erdoğan'a: Şoförü aramayın boşuna, aynaya bakın yeter! Bu kazayı siz yaptınız, bir de gelmiş bizimle şoförü arıyor."

"BAY KEMAL'İN SÖZÜ VAR"

Son olarak kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle halka seslendi:

"5'li çete için çalıştılar, Bay Kemal vatandaş için çalışacak. Bay Kemal'in sözü var.

Bir anne ‘Çocuğumun beslenme çantasına yarım ekmek koyuyorum, araya salça sürüyorum’ diyor, bir çocuğumuz açsa 85 milyon açız demektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğim.

418 milyar dolar; devleti soydular, bu parayı götürdüler. Bu soygun olmasaydı, şu soruya rahatlıkla cevap verebilirdi. Diyordu ya: 'Bu can bu bedende kaldıkça, papazı vermem.' Ne oldu: Para yok, kasa boş, papazı götürüp teslim ettiler.

Demek ki güçlü olursanı, meydan okuyabilirsiniz; güçlü olursanız bu ülkenin hakkını hukukunu savunursunuz.

Önce Şanlıurfa'dan başlayıp sona bütün Türkiye satında bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz."

Ayrıntılar geliyor...