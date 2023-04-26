Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Nevşehir'de 'seçim sonrası' mesajı: 'Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:15

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:01

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı gün kaldı. Bu süreçte Millet İttifakı bileşenleri de il il gezerek yurttaşlarla bir araya geliyor.

Son olarak CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nevşehir mitinginde yurttaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye Mansur Yavaş çıktı.

"İŞ BAŞINA GELDİK, İHALELERDE KIRIM OLMAYA BAŞLADI"

Yavaş, "İlk ay maaşı bile ödeyemez, dediler. İş başına geldik. İhalelerde kırım olmaya başladı. Elde ettiğimiz tasarruflarla birlikte eski dönemin 5 katrilyon borcunu sildik. Metro gelirlerimize el kondu. 1.7 milyar lira para kestiler. Ankara halkının cebinden alıp bakanlığa verdiler. Biz kazanmasaydık bunu yapacaklar mıydı?" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, "Osmaniye adayı sayın bakan AFAD'ın kolilerini almış seçim bölgesine götürüyor. Uzun yıllardır izledik. Ankara'da kamyonların arkasında 'Ankara Belediyesi Yardım Dağıtma Aracı' yazar, kapı kapı dağıtılırdı. İnsan onuru incitilirdi. Hemen o uygulamaya son verdik. Kart vermek suretiyle Ankara'da 5-6 bin bakkalın da kazanmasını sağladık, Ankara'daki insanlar gidiyor, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılıyor" ifadeleriyle başkentte başlatılan yardım uygulamasını Nevşehirlilere anlattı.

"TERÖRİST BAŞININ KARDEŞİNİ GETİRİP TELEVİZYONA ÇIKARTTILAR"

Yavaş şöyle konuştu:

"Tutturdular. Seçimi kaybedersek devletin bekası tehlikeye girecek diye. Beka mülteciler, işsizlik, pahalılık, kiraların yüksekliği, enflasyon nedeniyle tehlikede. Halktan koptular. Gelsinler pazarlara, insanlar istediğini alabiliyor mu? Seçildik, onların söktükleri T.C. tabelalarını yeniden astık. İstanbul 800 bin fark atarak onları cezalandırdı. Terörist başının kardeşini getirip televizyona çıkarttılar."

İKTİDARA HÜDA PAR GÖNDERMESİ

Mansur Yavaş, "PKK'nın görüşleri belli mi belli mi? Federasyon istiyor. Bayrakla sorunu var, Türklükle sorunu var, cumhuriyetle sorunu var... HÜDA-PAR'ın görüşleri de aynı. Ne farkı var? Artık bu laflara tokuz. Yutmuyoruz" dedi.

"SEÇİME GİRMEK SERBEST, KAZANMAK YASAK"

Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet hakkında söylemlerine; "Bize terörist muamelesi yapmayın. Yapacaksanız vergi almayın. Bunlara göre seçime girmek serbest, kazanmak yasak" ifadeleriyle yanıt verdi.

Mansur Yavaş, "Gençler görev size düşüyor. Birinci turda seçimi bitireceksiniz. Hiç bunlara fırsat vermeyeceksiniz, açık farkla birinci turda bitireceksiniz. Siz de ısrar edersiniz, hep birlikte Çankaya köşküne kadar birlikte yürürüz" dedi.

Yavaş, ardından mikrofonu 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bıraktı.

KILIÇDAROĞLU: HEP BERABER ÇANKAYA'YA YÜRÜYECEĞİZ

CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "İktidar" ve "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kürsüye çıktı.

Konuşmasında 14 Mayıs sonrası için mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Benim saraylarda gözüm yok. Rahatsız olurum sarayda oturmaktan. Ne yapacağım ben sarayı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi bir köşkü vardır, Çankaya'dır. Mansur Başkan söyledi: Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz. O Çankaya milletin Çankayası'dır" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN 16 UÇAĞINI SATACAĞIM"

Ayrıca AKP iktidarının israflarına da tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu orman yangınlarına müdahalenin yetersiz kaldığını hatırlatarak; "Çıkaracağım bir numaralı genelge, savurganlığı önleme genelgesi olacak. Söz verdim, size de söz vereyim. İlk yapacağım işlerden birisi, Cumhurbaşkanlığı'nın 16 uçağını satacağım, orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Öyle uyuşturucu baronları kalkacak gencecik çocuklarımızı zehirleyecek. Beyefendiler bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu baronları Türkiye'ye gelecek, Türkiye'de hesaplaşacak ve bizim siyasetçiler bunları seyredecek. Uyuşturucu baronlarının da burunlarından getireceğim. Bay Kemal Türkiye'den kaçırılan her kuruş hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor, tamamını getireceğim, bu millete vereceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Genci, yaşlısı, kadını, hep birlikte iktidar için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi hep birlikte farklı bir ufka taşıyacağız. Emin olun bu ülkeye baharı mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Beraber mücadele etmek ve kardeşçe kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kucaklaşmayı getireceğiz. Kucaklaşacağız ve Türkiye'ye yeni bir ufuk getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Bay Kemal sözünden dönmez.

* Gençler de köylerden ayrılıyorlar, üretim zincirinden kopuyorlar. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksin. Onlar üretecekler, 85 milyon kazanacak. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal primini devlet ödeyecek. Söz veriyorum, sen emeklilik hakkını kazanacaksın.

* Bir de ortalıkta geziyorlar milliyetçiyiz diye siz kim milliyetçilik kim? Benim saraylarda gözüm yok. Rahatsız olurum sarayda oturmaktan. Ne yapacağım ben sarayı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi bir köşkü vardır, Çankaya'dır. Mansur Başkan söyledi: Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz. O Çankaya milletin Çankayası'dır. Milletin onurudur, gururdur. Niye tarihimize sırtımızı çevirelim. Neden saraylar? İsraf günahtır.

"SAVURGANLIĞI ÖNLEME GENELGESİ ÇIKARACAĞIM"

* Çıkaracağım bir numaralı genelge, savurganlığı önleme genelgesi olacak. Söz verdim, size de söz vereyim. İlk yapacağım işlerden birisi, Cumhurbaşkanlığı'nın 16 uçağını satacağım, orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız. Ağaç yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl sürüyor. Bize oksijen varsa o yeşil ormanlar yüzünden var. O florayı korumak lazım, oradaki canlıları korumak lazım.

* Yüce yaradanın yarattığı her şeye saygı duymamız lazım. Akdeniz havzasının iklim değişikliğiyle büyük yangınlar geçireceğini bilmemiz lazım. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Zaman zaman kamuda görevli iken yurt dışına giderdik. Türkiye'ye dönmek her zaman önceliklerimizdi. Gerçekten bizim ülkemiz dünyanın en renkli, en zengin ülkesi. Ama zenginliğimizin farkında değiliz. Birileri sömürüyor. Sizin için, halkımız için hizmet edeceğim. Ne yaparsa yapın burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Söz veriyorum.

"UYUŞTURUCU BARONLARININ BURUNLARINDAN GETİRECEĞİM"

* Öyle uyuşturucu baronları kalkacak gencecik çocuklarımızı zehirleyecek. Beyefendiler bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu baronları Türkiye'ye gelecek, Türkiye'de hesaplaşacak ve bizim siyasetçiler bunları seyredecek. Uyuşturucu baronlarının da burunlarından getireceğim. Bay Kemal Türkiye'den kaçırılan her kuruş hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor, tamamını getireceğim, bu millete vereceğim. Bizim bir komisyonumuz var. 6 liderlerin oluşturduğu komisyon. O komisyonu kuracağız, göreceksiniz paraları nerelere götürdüklerini.

* Manhattan'da öğrenci yurdu yapıyorlar. Öğrenci yurdu diye bizi kandıracaklar. O 35 katlı binayı bu ülkenin tapusu olarak kaydedeceğim. Öyle kaçırdıkları paraların nerelere gittiğini biliyorum. Söz verdim; Ramazan, Kurban Bayramı'nda emeklilere birer maaş ikramiye verilsin. 2015'te söyledim. O zaman bağırdılar 'vay efendim parayı nereden bulacaksın'. Ben bulurum, Türkiye zengin ülke. Sen 5'li çeteye verirsin ben vatandaşa veririm.

* Önce itiraz ettiler bir süre verdiler. Geçenlerde söyledim, asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Vermediler. Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse bankaya gideceksiniz 15 bin liranızı çekeceksiniz, torunlarınıza harçlık vereceksiniz. Emekli bu ülkenin büyümesi, kalkınması için alın teri döken, sosyal güvenlik primini ödeyen, zamanı gelince emekli olan, güzel bir hayat sürmek isteyen kişi demektir.

'SİNAN ATEŞ' MESAJI

* Söz veriyorum Sinan Ateş'i asla unutmayacağım. Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp yargıya teslim edeceğim, hiç merak etmeyin.