Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre saat 17.43'de merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:52
Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


deprem afad tekirdağ

İlgili Haberler

Buğra Gökce: Beklenen Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir

Buğra Gökce: Beklenen Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir
Doğukent deprem sonrası 'hayalet kente' döndü: 'Çocuk sesleri bitti'

Doğukent deprem sonrası 'hayalet kente' döndü: 'Çocuk sesleri bitti'
Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

En Çok Okunan Haberler