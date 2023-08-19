Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre saat 17.43'de merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [15.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2023-08-19
Saat:17:43:46 TSİ
Enlem:40.848 N
Boylam:28.064 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6XbNv93wXc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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