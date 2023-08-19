Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.