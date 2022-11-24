Son Dakika: Marmaray'da teknik arıza: Seferler yapılamıyor
Son dakika haberi... Marmaray'ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.
Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemedi duyuruldu.
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"
Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta,— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 24, 2022
Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir.
Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.
İşe ve okula gitmeye çalışan yurttaşlar, yaşanan bu duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
O tepkilerden bazıları şöyle:
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