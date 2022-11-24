Son Dakika: Marmaray'da teknik arıza: Seferler yapılamıyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 07:44

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemedi duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta,

Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir.

Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. — Marmaray (@Marmaraytcdd) November 24, 2022

İşe ve okula gitmeye çalışan yurttaşlar, yaşanan bu duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şöyle: