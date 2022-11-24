Son Dakika: Marmaray'da teknik arıza: Seferler yapılamıyor

Son dakika haberi... Marmaray'ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 07:44
Son Dakika: Marmaray'da teknik arıza: Seferler yapılamıyor
Abone Ol google-news

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemedi duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi. 

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

İşe ve okula gitmeye çalışan yurttaşlar, yaşanan bu duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şöyle:


marmaray Sefer sosyal medya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler