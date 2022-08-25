Son Dakika: MEB'den şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

DHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:11
Son Dakika: MEB'den şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusu
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi. 

 


MEB Gülşen Suç duyurusu

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