Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahnede söylediği sözleri gerekçe göstererek Gülşen hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Gülşen’e soruşturma açtı.
Sahne sanatçısı ve şarkıcı Gülşen'in, önceki gece sahnede ifade ettiği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri tartışma yaratmıştı.
Odatv’nin haberine göre, Gülşen’in sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamına giren Türk Ceza Kanunu 216. madde ile suçlayarak soruşturma başlattı. Gülşen’in bugün, polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi.
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