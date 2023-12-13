Özgür Özel’den Hasan Bitmez’e ziyaret… Yüksek hayati riski devam ediyor

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:32

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:32

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’i, dün TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşmasının ardından tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Özel, ziyaretinin ardından Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri ile birlikte, hastane önünde açıklama yaptı.

“DERS VERİCİ OLMAK DURUMUNDA”

Özel, şunları söyledi:



“Bilgi aldık ve Saadet Partisi Grubu’ndan çok değerli arkadaşlarımızla, büyüklerimizle durumu değerlendirdik. Dün ben, İstanbul’da olduğum sırada Grup Başkanvekilimiz durumu haberdar etti. Hasan Bitmez, bizim; Meclis’e geldiği ilk günden beri iki grup arasında köprü olmuş, çok çalışkan, sürekli odamıza, grubumuza gelen giden; partisi için ve Kocaeli’nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi. Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz. Hocalarımız sağlık durumu hakkında bilgilendirmeyi yapıyorlar. İşin o kısmını kendilerine bırakıyorum.

Böyle bir şeyin Meclis kürsüsünde yaşanmış olması, hepimiz açısından üzüntü verici ve ders verici olmak durumunda. Elbette siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa. Ama her türlü sağlık durumunu değerlendirmek gerekiyor. Ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada.

Bugün Meclis’teki herkesin yüreği ağzında, Hasan Bitmez büyüğümüzden bir iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi: Emin ellerdeler. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Biz de hep birlikte dua ediyoruz.”

“YÜKSEK HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR”

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, Hasan Bitmez’in son durumunu sorması üzerine Özel, sözü Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Doktor Mehmet Ali Özatik’e verdi. Doktor Özatik, şunları söyledi:

“Halen aynı yükseklikte hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleleri devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazı ile şu anda dolaşımını ve solunumunu sağlayabiliyoruz. Yüksek hayati riski devam ediyor.”