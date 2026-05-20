Son Dakika... Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame düzenlendi: 11 kez nitelikli 'cinsel saldırı' suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında Aralık 2025’te gözaltına alınan ve tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında yer aldığı, Taner Çağlı’nın da bulunduğu 8 kişi hakkında iddianame tamamlandı ve 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Savcılık’tan yapılan açıklamada, “Şüpheli Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı (11 kez), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir” denildi. İddianamede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “suçtan zarar gören”, 11 kadın ise “mağdur” olarak yer aldı.

İddianamede, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un “suç örgütü lideri” olduğu öne sürüldü. “Şüpheli” sıfatıyla yer alan 8 isme; uyuşturucu madde temini, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli cinsel saldırı ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltildi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 96 sayfalık iddianamede soruşturmanın, 2 Kasım 2025’te İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. İhbarda, Mehmet Akif Ersoy’un eğlence tarzında etkinlikler düzenlediği, bu ortamlarda uyuşturucu madde temin ettiği ve kadınlara uyuşturucu kullandırıldığı iddia edildi.

İddianamede, Ersoy’un liderliğinde hareket ettiği öne sürülen örgütün; Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik’ten oluştuğu kaydedildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy’un “örgüt lideri”, diğer isimlerin ise “örgüt üyesi” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Savcılık, örgütün uyuşturucu maddelerden özellikle kokain kullandığını, düzenlenen partilerde mağdurlara uyuşturucu verildiğini ve mağdurların “iradelerinin zayıflatıldığını” öne sürdü. İddianamede, bu ortamlarda “doğruluk mu cesaretlik mi” oyunları oynandığı, mağdurların cinsel ilişkiye yönlendirildiği iddia edildi.

GİZLİ TANIKLARIN BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ

İddianamede “Kanarya”, “Atak”, “Menekşe”, “Tanca” ve “Pembe” kod adlı gizli tanıkların beyanlarına yer verildi.

Gizli tanık “Atak”, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz ve bazı isimlerin Emirgan, Ulus ve Trump Towers’taki evlerde bir araya geldiklerini, kokain kullandıklarını ve grup seks partileri düzenlediklerini öne sürdü. Aynı tanık, “Kütüphane” ve “Korto” isimli mekanlarda da uyuşturucu kullanıldığını iddia etti.

Gizli tanık “Menekşe” ise Mehmet Akif Ersoy ile 2021 yılında tanıştığını, daha sonra Tolga Aykut’un evi ile Ulus’taki dairede birçok kez buluştuklarını anlattı. Beyanlarda, bazı buluşmalarda uyuşturucu madde kullanıldığı ve Ahmet Göçmez ile Mustafa Manaz’ın da bu ortamlarda bulunduğu öne sürüldü.

Gizli tanık “Tanca” ve “Pembe”nin beyanlarında da Ahmet Göçmez’in Emirgan’daki evi, Mehmet Akif Ersoy’un çevresi ve çeşitli gece kulüplerinde yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin ayrıntılar yer aldı.

TORLAK VE TOPEL’İN İSİMLERİ TANIK BEYANLARINDA YER ALDI

Tanık ve gizli tanık beyanlarında Serkan Toper ve Furkan Torlak isimleri de yer aldı. Ancak iddianamede iki isim de örgüt şemasında ya da ana şüpheliler arasında yer almadı.

İddianamede yer alan ifadelere göre Furkan Torlak’ın, Mehmet Akif Ersoy’un Ulus ve Etiler’de bulunan evlerindeki bazı buluşmalarda yer aldığı öne sürüldü. Bir tanık, David Guetta konserinin ardından Mehmet Akif Ersoy’un Ulus’taki evine gittiklerini, evde Mustafa Manaz, Mehmet Akif Ersoy ve Furkan Torlak’ın bulunduğunu anlattı. Aynı ifadede, “üçünün de alkol aldığı”, daha sonra Mustafa Manaz’ın bir “torbacıyı” aradığı ve eve uyuşturucu madde getirildiği iddia edildi.

Aynı tanık, Furkan Torlak’ın burada “Ankara’dan geldiğini, MİT’te çalıştığını, gizli işleri olduğunu ve devletin adamı olduğunu söylediğini” öne sürdü.

Başka bir tanık anlatımında ise Mehmet Akif Ersoy’un “Ankara’dan gelen arkadaşının Furkan Torlak olduğu” ifade edildi. Aynı bölümde Furkan Torlak’ın bazı gece buluşmalarında ve eğlence ortamlarında bulunduğu anlatıldı.

Serkan Toper’in adı da bazı tanık ve gizli tanık anlatımlarında geçti. Bir ifadede Serkan Toper’in sevgilisiyle birlikte Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki buluşmalara katıldığı anlatılırken, aynı tanık Serkan Toper’in uyuşturucu madde içtiğini öne sürdü.

ELA RUMEYSA CEBECİ VE SAADDETTİN SARAN DOSYASI AYRILDI

İddianamede, Ela Rumeysa Cebeci’nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede Steven Saadettin Saran ve Yusuf Timur Savcı ile “uyuşturucu madde teminine yönelik veriler” elde edildiği öne sürüldü. Bu nedenle Ela Rumeysa Cebeci, Steven Saadettin Saran, Hasan Dereci ve Yusuf Timur Savcı yönünden “tefrik” kararı verilerek ayrı soruşturma dosyaları oluşturulduğu belirtildi.

Savcılık ayrıca; Abdurrahman Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Saadettin Saran, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rumeysa Cebeci hakkında da uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve yer sağlama suçlarından ayrı soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

ADLİ TIP RAPORLARI DA DOSYADA

İddianamede, dosya kapsamında alınan kan ve idrar örneklerine ilişkin Adli Tıp raporlarına da yer verildi. Raporlarda; Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Ela Rumeysa Cebeci, Mustafa Manaz, Steven Saadettin Saran, Taner Çağlı, Ufuk Tetik, Yusuf Timur Savcı, Şakir Tekin, Abdullah Çebi, Umut Evirgen, Burcu Akyüz, Buse Öztay, Dilek Olgun ve bazı isimlerde uyuşturucu madde bulgularına rastlandığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin mağdurlara uyuşturucu madde temin ederek ve kullandırarak “iradelerini zayıflattıkları”, bu nedenle mağdurların rızalarının geçerli sayılamayacağı öne sürüldü. Savcılık, bu kapsamda uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve nitelikli cinsel saldırı suçlarının işlendiğini iddia etti.

İddianame, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.