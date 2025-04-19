Son Dakika... Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı
Son Dakika haberi... Menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
"Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım, yakınlarının verdiği bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti."
Etiketler: #Ayşe Barım #Hastane #silivri
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