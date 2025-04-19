Son Dakika... Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

Son Dakika haberi... Menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika... Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 20:43

Menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım, yakınlarının verdiği bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti."


Etiketler: #Ayşe Barım #Hastane #silivri

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